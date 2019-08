A Dubai la band The 1975 e il bacio gay con un fan

Quello sarà stato certamente il primo e l'ultimo concerto che la band britannica The 1975 avrà fatto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Durante il concerto di Dubai tenutsi lo scorso mercoledì, il frontman della banda Matt Healy, dopo essersi avventurato tra la folla, ha accolto la richiesta di un suo fan, baciandolo sulle labbra.

Il bacio tra lui e il suo fan potrebbe aver violato la legge in vigore negli Emirati Arabi Uniti, in base alla quale l'omosessualità è illegale e qualsiasi manifestazione pubblica di affetto è disapprovata.

Tornato sul palco, rivolgendosi alla platea, Healy ha detto: "Ti amo fratello. Siamo tutti umani, vero?"

Nessun pentimento neppure nel tweet seguito al concerto:





Thank you Dubai you were so amazing. I don’t think we’ll be allowed back due to my ‘behaviour’ but know that I love you and I wouldn’t have done anything differently given the chance again