Su fronti opposti, tanto da poter parlare di scontro, tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) presieduta da Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e il Ministero dell'Università e della Ricerca, guidato dalla Ministra Anna Maria Bernini.



La CRUI si è riunita a Roma per chiedere l'avvio di un tavolo di trattative con il Mur e il Ministero dell'Economia per discutere alcune possibili riformulazioni degli indicatori di bilancio, non più attuali.

Infatti, nella bozza del decreto ministeriale riguardante il Fondo di finanziamento ordinario è indicato un taglio di 513.264.188 euro per gli atenei

Secondo i rettori, se venisse confermato, sarebbe insostenibile coprire persino i costi del personale. Inoltre la CRUI ha dichiarato anche che l'articolazione del FFO è superata, a causa di un eccesso di vincoli che limitano l'autonomia degli atenei.





Crediti immagine: CRUI