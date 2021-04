Siamo abituati a pensare che un'azienda possa fallire mentre uno Stato non fallirà mai. Grave errore. La storia, anche molto recente, è ricca di esempi di stati che hanno dovuto dichiarare bancarotta. Soltanto nel 2020, anno della pandemia, lo hanno fatto ben 7 Paesi.

Se l’Argentina ha schivato per un pelo l’ennesimo default della sua storia, fallimenti (anche doppi) ci sono invece stati in Belize, Ecuador, Suriname, Zambia e Libano. Di questi paesi, solo il Libano aveva una situazione già compromessa, mentre gli altri sono andati in default a causa della pandemia, come evidenziato da uno studio di Standard&Poor’s.

Ma potrebbe non essere finita qui. Turchia e Argentina si trovano oggi in una situazione complicata e possono essere definiti Paesi in bilico, perché alle prese con una crisi economica fortissima a cui è associata una inflazione galoppante, con le loro valute – Lira e Peso – che gradualmente stanno scivolando verso minimi storici contro il dollaro.