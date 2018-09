Al Pelledoca di Milano il divertimento continua: Certe Notti (giovedì), Scent of a Woman (venerdì), Gleam Night (sabato)...

L'estate 2018 sta finendo, è vero... Al Pelledoca - Milano però finisce con il sorriso. Ed il divertimento continua con tanti nuovi party, uno per ogni giorno del weekend, che qui inizia il giovedì e continua fino alla domenica notte. Certe Notti (giovedì), Scent of a Woman (venerdì), Gleam Night (sabato) ed una nuova domenica notte tutta da vivere, dopo qualche altro appuntamento dedicato a "Pelledoca Liberty Village", format friendly di grande successo.

Ma andiamo con ordine...

Venerdì 21 settembre '18 l'evento è proprio L'Estate sta finendo. Prende vita una scatenata Cena Cantata, uno "spettacolo di cena", perché mangiare qui non è un semplice bisogno ma, una vera esperienza da condividere con gli amici. Dalle 20:30 in un clima festoso, perfetto per assaporare un menu sempre nuovo e riscoprire il gusto del cibo, sulle note delle più belle canzoni italiane, Dj Peter K, Giancarlo Romano Voice e Manuel Manima fanno vivere agli ospiti di Pelledoca una serata da ricordare... e più tardi il party diventa Scent of Woman. Da mezzanotte, cocktail, musica che fa muovere forte, ovvero dance, pop e house.

Ogni giovedì poi Pelledoca presenta Certe Notti. Dall'ora dell'aperitivo fino a tarda notte l'atmosfera è decisamente happy. Dalle ore 20 Happy Hour con musica e intrattenimento, con un ricco buffet (dall'antipasto al dolce e frutta, in cui non mancano mai piatti caldi preparati nella cucina Pelledoca). Dalle 23 Disco Music con Dj Peter K e Giancarlo Romano Voice fino alle 4 del mattino! Il sound è di quelli che mette energia, dagli anni '70 fino agli anni 2000.

Il venerdì si conferma l'accoppiata vincente Cena Cantata + Scent of Woman, mentre il sabato notte al Pelledoca - Milano diventa Gleam Night, ovvero una notte brillante, scintillante, eccitante... in un parola gleam! Si può cenare con il menu alla carta oppure scegliere il menu dello chef, che ogni sera propone piatti sempre diversi, pensati per soddisfare i palati più esigenti. A mezzanotte si scatena il "delirio" sonorità house, elettroniche, pop. E spesso insieme allo staff Pelledoca ecco che arrivano tanti guest scatenati.