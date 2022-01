La Russia ha smentito e continua a smentire l'intenzione di invadere l'Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver paventato una imminente invasione del Paese, adesso se la prende con Nato e Washington per aver creato al riguardo un esagerato allarmismo che non contribuisce ad incrementare il Pil del Paese. Biden gli risponde che in base alle informazioni in suo possesso un attacco dei russi è probabile a febbraio e conferma l'invio di 8.500 soldati nell'est Europa. Mosca, dopo aver ammassato oltre 100mila uomini a est e a sud, in Crimea, la iniziato a far affluire forze militari anche a nord, dopo essersi inventato un'esercitazione congiunta con l'esercito bielorusso.

Oggi, la Gran Bretagna, tramite un'intervista rilasciata alla BBC dalla ministra degli Esteri Liz Truss, definisce reale la minaccia di invasione da parte dei russi, confermando un impegno militare britannico sia a supporto di Kiev che della Nato, anche se ha escluso la possibilità che militari del regno Unito possano essere schierati in Ucraina.

La ministra degli Esteri potrebbe annunciare in Parlamento già lunedì quali sanzioni il Regno Unito infliggerà alla Russia in caso d'invasione, ma quanto anticipato nell'intervista è già sufficiente per capire che non saranno sanzioni di facciata.

"Stiamo facendo tutto il possibile attraverso la diplomazia per spingere Putin a desistere dall'invadere l'Ucraina", ha detto Liz Truss. "Eventuali sanzioni economiche prenderebbero di mira le istituzioni finanziarie russe, le società del settore energetico e chiunque sia in qualche maniera collegato al governo russo".

La ministra Truss, che ha in programma di recarsi in Ucraina e a Mosca nelle prossime due settimane, ha affermato che il Regno Unito ha già addestrato 20.000 soldati in Ucraina, a cui ha anche fornito missili anticarro e supporto alla marina.



Il Regno Unito sta anche valutando l'offerta di raddoppiare il numero delle sue truppe dispiegate nell'Europa orientale, dove attualmente ha più di 900 militari in Estonia, 150 in Polonia e più di 100 in Ucraina in missione di addestramento.