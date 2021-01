Con il Torino terzultimo nella classifica di Serie A con 13 punti, ottenuti dopo 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, il presidente Umberto Cairo ha deciso di esonerare il tecnico Marco Giampaolo per sostituirlo con Davide Nicola che da calciatore aveva già indossato la maglia granata nella stagione 2005/2006.

Questo il comunicato con cui il club granata ha annunciato il nuovo allenatore:

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola.Davide Nicola è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta sulla panchina del Crotone nella stagione 2016/2017, con lo straordinario exploit di 20 punti nelle ultime 9 giornate che fece la differenza, permettendo al club calabrese di rimanere nella massima serie. Di rilievo è stato anche il suo apporto nella scorsa stagione sulla panchina del Genoa, con il quale subentrando a stagione in corso ha centrato l’obiettivo della salvezza.Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!

La scorsa stagione, alla fine del girone d'andata, come adesso, Nicola fu chiamato dal Genoa in sostituzione di Thiago Motta, con la squadra all’ultimo posto in classifica a 11 punti ottenuti in 17 giornate.

All'ultima giornata di campionato, Nicola ottiene la salvezza vincendo per 3-0 contro il Verona dopo aver raccolto 28 punti in 21 partite (8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte). Nonostante abbia portato a termine con successo il proprio compito, il 26 agosto viene sollevato dall'incarico.



Insieme a Nicola, approdano al Torino anche i seguenti membri del suo staff:

Allenatore in seconda: Manuele Cacicia.

Collaboratore Tecnico: Federico Barni.

Collaboratore Tecnico: Rossano Berti.

Responsabile Preparatori Atletici: Gabriele Stoppino.

Preparatore Atletico: Enrico Busolin.

Preparatore Atletico: Paolo Solustri.

Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno.

Match Analyst: Leonardo Marasciulo.