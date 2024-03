n occasione delle Elezioni europee di giugno 2024, Borghi d’Europa e Parlamento Europeo hanno deciso di riavviare il progetto di collaborazione informativa, per promuovere la partecipazione dei cittadini dei Borghi Europei all’evento elettorale e dare una solidità internazionale alla rinnovata scelta dei 40 Borghi per il prossimo quinquennio. Borghi d’Europa sceglierà un numero cospicuo di borghi dalla rete BELC – Rete europea di consiglieri regionali e locali.

Elezioni europee

6-9 giugno 2024 Perché è importante votare

Tra il 6 e il 9 giugno 2024 milioni di europei parteciperanno a plasmare il futuro della democrazia europea in occasione delle elezioni europee.

Si tratta di un momento unico in cui tutti noi possiamo decidere collettivamente sul futuro dell’Unione europea. Votare è sempre importante, a livello locale, nazionale o europeo. È un’ottima opportunità per esprimere la tua opinione sui temi che ti stanno a cuore.

Usa il tuo voto per contribuire a cambiare il mondo in cui vivi

È facile dimenticare quante persone sono interessate dall’esito delle elezioni europee. Il Parlamento europeo adotta leggi che riguardano tutti: grandi paesi e piccole comunità, società potenti e giovani start-up, la sfera globale e quella locale.

La legislazione dell’UE affronta la maggior parte delle priorità delle persone: l’ambiente, la sicurezza, la migrazione, le politiche sociali, i diritti dei consumatori, l’economia, lo Stato di diritto e molte altre ancora. Oggi ogni tema di spicco a livello nazionale presenta anche una prospettiva europea.

Il tuo voto deciderà quali deputati al Parlamento europeo ti rappresenteranno nell’elaborazione delle nuove leggi e influenzeranno l’elezione della Commissione europea. Queste decisioni plasmeranno la tua vita quotidiana e quella di molti altri.

Usa il tuo voto per affrontare le sfide globali che ci circondano

In un mondo sempre più complesso, instabile e interconnesso, l’Unione europea si occupa di sfide globali che nessun paese dell’UE può affrontare con successo da solo. Affrontare le numerose sfide che ci troviamo davanti non è un compito semplice, e votare è il modo in cui puoi influire sulla direzione da seguire.

Usa il tuo voto per sostenere la democrazia

La democrazia non dovrebbe mai essere data per scontata. È un traguardo collettivo e una responsabilità collettiva in cui tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere.

La democrazia inizia con le persone: siamo noi che diamo inizio al processo votando alle elezioni europee e le decisioni adottate in quel contesto influiranno sulla nostra vita. Se non partecipiamo, non abbiamo la possibilità di plasmare il futuro; ma al di là di questo, la democrazia parlamentare europea perde la sua forza e i suoi valori perdono significato.

Quante più persone votano, tanto più forte sarà la democrazia

Scopri la rinascita del Derthona Timorasso e i suoi stili di vinificazione: Rinascimento del bianco Piemontese





Derthona, precedentemente conosciuto come Timorasso Colli Tortonesi, ha dato nuova linfa alla scena vinicola piemontese. (Derthona è il nome antico romano di Tortona, una città fondata dai Liguri. Il suo nome deriva dal fatto che era un villaggio fortificato situato sulla collina: derton significa castello.) Grazie a vignaioli come Walter Massa, che dedicano la loro passione a questa varietà, il suo ritorno è un’espressione di perseveranza e tradizione. Questo articolo esplora la sopravvivenza di questo vino unico, la sua coltivazione meticolosa, il terroir distintivo e il profilo di gusto che lo rende unico tra i vini di bacca bianca italiani.

L’invito di Walter Massa a Sassaia per unirsi alla DOC è una testimonianza del suo approccio visionario e innovativo. Unendo l’eccezionale Timorasso Derthona alla raffinatezza dello stile Bourgogne di Sassaia, con un approccio minimalista arricchito dalla scienza e tecnologia apprese presso L’Università di California Davis, si è aperta la strada per un pioniere e l’espressione innovativa del terroir dei Colli Tortonesi. Questo connubio unico rappresenta veramente un nuovo orizzonte per la regione, esaltando la potenzialità e il carattere distintivo del terroir in maniera straordinaria.

È innegabile che i loro sforzi abbiano portato al prestigioso trofeo Falstaff per i migliori vini del Piemonte. Ma dietro a questo straordinario trionfo si scopre qualcosa di più profondo di un semplice vino premiato.