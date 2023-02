Desideriamo condividere un rapido aggiornamento su un'importante modifica che stiamo apportando al nuovo Bing in base ai vostri feedback.Come accennato di recente, sessioni chat molto lunghe possono confondere il modello che fa da piattaforma al nuovo Bing. Per risolvere questi problemi, abbiamo implementato alcune modifiche per aiutare a focalizzare le sessioni. A partire da oggi, l'utilizzo della chat sarà limitato a non più di 50 sessioni al giorno e per ogni sessione non sarà possibile effettuare più di 5 richieste. Una singola richiesta è comprensiva sia della domanda fatta dall'utente che della risposta data da Bing. I nostri dati hanno dimostrato che la stragrande maggioranza degli utilizzatori trova le risposte che cercava in 5 richieste e che solo l'1% circa delle conversazioni in chat effettua più di 50 sessioni. Dopo che all'interno di una sessione sono state effettuate 5 richieste, all'utente verrà chiesto di aprire una nuova chat. Alla fine di ogni sessione, i contenuti devono essere cancellati, in modo che il modello non possa confondersi, facendo clic sull'icona della scopa a sinistra della form di ricerca.

Questa è la nuova politica annunciata nelle scorse ore da Microsoft per gli utilizzatori in anteprima del nuovo metodo di ricerca dotato di Intelligenza Artificiale, implementato su Bing.