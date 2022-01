L'intervista trasmessa giovedì scorso da Sky in cui Romelu Lukaku inviava messaggi d'amore all'Inter e ai suoi tifosi e rilasciava dichiarazioni molto meno dolci verso il Chelsea, la squadra in cui attualmente gioca, era stata registrata diverse settimane fa.

Un particolare non irrilevante. Infatti, se l'intervista fosse stata mandata in onda subito le parole dell'attaccante belga avrebbero avuto più senso... dato che al tempo non giocava. Adesso, invece, sembravano alquanto fuori luogo dato che il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, aveva iniziato a farlo giocare con una certa regolarità.

Per questo, il manager del Chelsea aveva dichiarato in conferenza stampa di non aver gradito le parole di Lukaku, specialmente in questo momento della stagione, da lui definite infelici.

E per questo Tuchel ha deciso di lasciare a casa Romelu Lukaku, non convocandolo neppure, in occasione del big match casalingo odierno che vede il Chelsea impegnato contro il Liverpool. Lukaku ha segnato finora 7 gol in 18 presenze da quando è tornato al Chelsea

Tra Tuchel e Lukaku il rapporto non è mai stato buono, perché per il tecnico tedesco l'ex Inter non sembra l'attaccante adatto alla sua idea di gioco e per questo non si capisce il perché, in estate, Abramovich abbia speso 120 milioni di euro per riportarlo a Londra.

L'attuale querelle ha fatto dire ad alcuni giornali che questa, in chiave mercato, porterebbe Lukaku al Tottenham di Conte ed aprirebbe la strada all'arrivo di Vlahovic in bianconero, perché verrebbe meno un pretendente serio in grado di ingaggiare il centravanti serbo... e questo favorirebbe la Juventus, che non ha i soldi per comprarlo e deve ancora pagare circa 70 milioni per gli acquisti di Locatelli e Chiesa. Ma per chi pubblica notizie di calciomercato per far piacere al tifoso di turno, queste sono quisquilie di poco conto.