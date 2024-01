Secondo le forze armate sudcoreane, martedì mattina la Corea del Nord ha effettuato un lancio di prova di missili da crociera dalla sua costa occidentale, in quello che è risultato il terzo ciclo di lanci nel giro di una settimana, con il precedente avvenuto due giorni prima con il tramite di vettori sottomarini al largo della sua costa orientale.

I missili lanciati domenica - secondo la stampa locale sotto la supervisione di Kim Jong Un - sono stati identificati come "Pulhwasal-3-31", una nuova generazione di missili da crociera strategici, pertanto con capacità di trasporto di testate nucleari. Non è stato specificato quanto fosse lontano l’obiettivo che hanno colpito né se sono stati lanciati in emersione o in immersione.

"Mentre rafforziamo il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza, le forze armate si stanno coordinando da vicino con gli Stati Uniti per monitorare ulteriori segnali delle provocazioni della Corea del Nord", ha affermato il Comando congiunto dei capi di stato maggiore di Seul in una nota.

Questo recente lancio di missili dalla Corea del Nord sottolinea l'importanza di una risposta internazionale coordinata per gestire le tensioni regionali.