Incontri d'estate 2019: intervista all'attrice e scrittrice Angelica Loredana Anton

La scorsa settimana mentre ero alle Terme di Telese per qualche giorno di cura termale, nei giardini delle terme mi sono imbattuto con l’attrice e scrittrice Angelica Loredana Anton, in vacanza con il marito, il cineasta Gennaro Ruggiero, al Grand Hotel Telese, e mi è venuto spontaneo chiedere di poterla intervistare. La risposta è stata come sempre cortese e positiva, e allora il giorno successivo mi sono recato al Grand Hotel Telese e l’ho intervistata e mi ha concesso anche qualche scatto nella splendida cornice della location.

Una breve presentazione di Angelica Loredana Anton: Nata a Iasi, una bella città storica della Romania, 30 anni fa, e trasferita in Italia con la famiglia da poco o più di 10 anni fa. E’ sposata con il giornalista, sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo Gennaro Ruggiero, con cui ha uno splendido bimbo di quasi due anni, William. Scrittrice e poetessa per gioco da piccola, e oggi è invece è diventata una bella realtà con l’uscita già di due libri di poesie e aforismi, e un terzo in uscita a ottobre, un romanzo da cui è stato tratto il film “Perché ti amo” la cui sceneggiatura e adattamento al cinema è stato fatto dalla stessa Angelica.

Ha iniziato sulle passerelle della moda come fotomodella, e poi Angelica ha debuttato come attrice, a fianco di Tosca d’Aquino nel film “Le ragazze di Mario” con la regia di Maria Cinzia Mirabella, e poi come attrice, ancora negli ultimi 3 anni in: La favola di Martina e Francesco, Buon Compleanno, Il mistero dell’anello, E’ una vita che ti cerco, e come sceneggiatrice “Perché ti amo”.

Ha conseguito il Dottorato in Scienze della Comunicazione in Svizzera e la certificazione di Ballerina del Consiglio Internazionale della Danza dell’UNESCO. E’ stata abilitata come giornalista professionista internazionale e dirige due blog di arte, cinema e cultura. E quest’anno gli è stato conferito, oltre al titolo di Dama dei Cavalieri Crociati, anche il titolo di Marchesa da Sua Altezza Imperiale Reale Principe Stefan Cernetic di Montenegro e Macedonia.







Ecco l’intervista:



D: Buongiorno Angelica, e grazie per avermi concesso questa intervista, nonostante le meritate vacanze.

R: Buongiorno Francesco, grazie a te.



D: Prima di tutto, come mai la scelta di Telese?

R: Mio marito conosceva già questa zona, visto che come ben sai lui è campano, e mi ha detto che nonostante poco pubblicizzata è una zona ricca di storia e di cultura, oltre che baciata dalla natura con tanto verde e queste meravigliose e salutari terme.



D: E ha ragione, e a noi fa piacere avere l’onore di ospitare una così brava e bella artista. Se posso chiederti, oltre al libro in uscita “Perché ti amo”, quale progetto hai in campo?

R: Molti, davvero molti. D’altronde con un uomo come Gennaro, non riesci a stare ferma, ahahah nemmeno a riposarti un po’. Stiamo lavorando a più di un progetto. L’imminente è un film scritto da Gennaro, ispirato da me, dal titolo “Bailando”, una storia d’amore, mista al dramma della povertà, con tanta musica, in particolare Reggaeton e Latin Pop. Un film a cui partecipano noti artisti e ballerini internazionali, in collaborazione con Flavio Ferrari, noto impresario nel mondo della musica “latina”.



D: Cavolo, bellissimo, un lavorone, e il tuo ruolo?

R: Sono la protagonista.



D: E poi cosa c’è all’orizzonte?

R: Alcuni programmi TV su Canale Italia Nazionale, e altri progetti cinematografici molto importanti. E poi lavoro a breve a un film autobiografico che dovrà essere un ulteriore lavoro per rafforzare la lotta contro la violenza sulle donne. Ma non voglio anticipare nulla su questo.



D: Per ora, mi riservo di reintervistarti a breve se vorrai, voglio ringraziarti e lasciarti alle tue meritate vacanze. Ti ringrazio molto anche per gli scatti concessi al nostro fotografo e ti auguro buon proseguimento.

R: Grazie a te e a presto.



Francesco De Luca