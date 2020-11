Dalla Regione arriva la nuova ordinanza che proroga la chiusura delle scuole fino al 23 novembre.

Era nell'aria... il presidente De Luca in accordo con l'Unità di Crisi dice no alla riapertura delle scuole e rinvia la stessa di un'altra settimana.

Questo l' annuncio:"Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni . Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza".