VILLACH, 22 febbraio 2024 – Da Atrio, il più grande centro commerciale della Carinzia, alle porte di Villach e a pochi chilometri da Tarvisio, la primavera sboccia in anticipo quest'anno con il ritorno, fino al 9 marzo, del bellissimo prato fiorito nella Plaza in un trionfo di colori della bella stagione in arrivo.

“C'è davvero tanta voglia di primavera – esordisce il manager dello shopping center Richard Oswald – e quest'anno per donare ai nostri visitatori, di cui tanti provengono dal Friuli Venezia Giulia e dall'Italia, una vera sensazione primaverile, abbiamo preparato alcune attività che esaltano le caratteristiche di questa dolce stagione che segna l'uscita dall'inverno: dal prato fiorito alla conferenza sulle erbe officinali, fino all'artigianato creativo e alla pittura, offriamo un programma davvero attraente e variopinto”.

A cominciare, appunto, dalla distesa di fiori in cui la Plaza di Atrio si trasforma grazie alla collaborazione con Blumenhof Villach e “Der Hochbeet Bauen”: un miracolo di colori e profumi sotto la trasparente volta del centro, quando all'esterno le temperature sono ancora invernali.

Un altro evento da non perdere è dedicato alle tendenze della moda primaverili, che resteranno sotto i riflettori fino al 2 marzo, quando tutti i negozi di abbigliamento di Atrio propongono le ultime novità, facendo quasi a gara per chi mette in mostra gli outfit più cutting edge e accattivanti.

Il 23 e 24 febbraio, c'è ancora l'ultima moda in passerella da Atrio nella sfilata Pop Up Modeshow, in cui il gruppo Funky Monkez dell'unione carinziana “Carinthian Body 'n' Dance”, presenteranno le novità con un sorprendente spettacolo di danza.

Le erbe fresche sono un must nel giardino e ravvivano ogni piatto con il sopraggiungere della primavera. In collaborazione con il centro di formazione per adulti, Atrio offre il 29 febbraio un momento di informazione e formazione sulle erbe: una conferenza alle ore 17 con l'esperta Christine Fischer, in programma davanti agli ascensori blu.

Non mancherà un'occasione di divertimento intelligente per i più piccoli: l'1 e l'8 marzo (dalle 14 alle 18), da Atrio arriveranno i laboratori in cui i bambini e le bambine potranno creare le loro opere d'arte sul posto: si va dalla realizzazione di farfalle e coccinelle, alla decorazione pittorica di piccoli vasi di terracotta.

Da non perdere anche la “Window Art”, l'arte nelle vetrine dei negozi il 9 marzo. Grandi opere d'arte proposte da artisti e creativi che si “esibiranno” live nel momento in cui i loro lavori prendono forma e colore.

Accanto a questo programma. Atrio offre non solo 2000 posti auto gratuiti e la massima accessibilità per clienti anziani, fragili, famiglie, ma garantisce un'ampia gamma di merceologie negli oltre 90 negozi distribuiti tra i diversi piani, nonché una vasta scelta di menù nei ristoranti, bar e caffè che punteggiano il centro.

Altre sorprese sono in arrivo, per tenersi aggiornati basta visitare il sito https://www.atrio.at/it/