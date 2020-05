Nuovo singolo dal 29 Maggio per il cantautore italo-svizzero Mauro Tummolo, in radio con “Certe promesse”, brano già disponibile in tutti i digital store.

La canzone è stata scritta dall’artista, da Andrea Sandri (Bocelli, Groban tra i più importanti) che è l’autore con cui l’artista collabora da tempo e con cui ha scritto “Tutta la notte” e “Pianeti diversi” (singoli precedenti dell’artista), da Annabella Leone, autrice e scrittrice della Rns di Roma e con la collaborazione di Luigi Patruno, compositore/produttore della Crescendo di Bari.





Videoclip: www.youtube.com/watch?v=76lF8SPqHrk



MD Records - Maionese Project by Matilde Dischi/Artist First





Le registrazioni sono state fatte presso la “Crescendo” di Bari, con la Band che accompagna Mauro nei suoi live da oltre 7 anni: FABRIZIO FRANGIONE (Chitarre, direttore artistico dei vari progetti di Mauro); ANTONELLO RUGGIERO (Batteria); MARTINO TROTTA (basso). La produzione del brano è stata curata a Guidonia presso Bloom Recording Studios da Walter Babbini.

Mauro Tummolo: «Il brano parla di tutte le parole sprecate, di tutti i momenti mancati, di tutti gli sbagli che facciamo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene o a cui pensiamo di volere bene per colpa della nostra superficialità, della nostra presunzione e spesso siamo capaci di fare promesse pur sapendo di non poterle mantenere. Per arrivare ad amarsi ci vuole impegno, ci vogliono radici, ci vuole un percorso serio fatto a piccoli passi, con realismo e pazienza, un impegno quotidiano per arrivare alla meta.

Questo vale per qualsiasi forma di amore e rispetto, oggi come oggi ancora di più visto quello che sta succedendo a noi italiani e a tutti gli altri popoli che stanno soffrendo per via della pandemia. Forse un risveglio delle nostre coscienze, assopite da tempo dalle nostre abitudini, dalla nostra onnipotenza, dalla nostra avidità, dalle promesse che facciamo oggi perché possiamo cambiarle liberamente domani anche se faranno male a qualcuno. Credo questo tempo sia finito e da qui bisogni ricominciare...».



Sito ufficiale: www.maurotummolo.it