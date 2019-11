Grande giornata di presentazioni in casa Xiaomi. Il dispositivo più atteso, probabilmente, era lo Xiaomi CC9 Pro, uno smartphone di fascia medio-alta che si caratterizza per la presenza di ben cinque fotocamere posteriori e per il sensore principale da 108MP (realizzato insieme a Samsung e già utilizzato da Xiaomi sul bellissimo Mi Mix Alpha).

Questo smartphone viene distribuito in Cina con il nome CC9 Pro, mentre da noi sarà presentato come Xiaomi Mi Note 10.

Questo dispositivo potrà garantire ottimi scatti ed ottimi video (ed il punteggio ottenuto su DXOMARK lo conferma). In modo particolare il CC9 Pro potrà essere utilizzato per scatti con zoom fino a 50x.



Caratteristiche dello Xiaomi Mi CC9 Pro



Display: AMOLED 6.47″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 730G

GPU: Adreno 618

RAM: 6/8/12GB

Memoria interna: 64/128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: quintupla (108MP OIS, f/1.7 + 12MP f/2.0, calcolo di profondità + 20MP grandangolare, FOV 117° + 8MP OIS, teleobiettivo con zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 50x + 2MP, sensore per le macro), quadruplo flash LED

Fotocamera frontale: 32MP

Batteria: 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, sensore infrarossi, Hi-Res Audio