Villa comunale del quartiere San Paolo di Vasto. I pilastri di sostegno della grande tettoia in legno, versa in pericolosissimo rischio di cedimento. I pilastri sono marci alla base.

Solo alcuni centimetri di legno logoro restano quale sostegno. Sarà il caso di recintare e mettere in sicurezza il tutto? Come mai negli anni non si è proceduto alla manutenzione conservativa?

L'ultima manutenzione con impregnate ignifugo e di nutrienti di conservazione, in che data esatta è stata fatta? Pericolo imminente di caduta. Chiedo all'amministrazione di Vasto che venga messo in sicurezza.

Il segretario provinciale dell'Ass. Mov. Iustitia Nova Orlando Palmer