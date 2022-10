ROMA - (Ernesto Genoni) - Oggi, martedì 11 ottobre Tv2000 trasmetterà in diretta dalla Basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristica che Papa Francesco presiederà alle 17 in memoria di san Giovanni XXIII in occasione dei sessanta anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II.

La Chiesa apre le fonti della sua dottrina per favorire la concordia, la pace e l’unità invocata da Cristo. Ad annunciare il ventunesimo Concilio della Chiesa di Roma, il 25 gennaio del 1959, nella basilica di San Paolo fuori le Mura - fu Papa Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli:

“Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale”.



Poi il 2 febbraio del 1962 , nel giorno della Festività della presentazione di Gesù al Tempio, a distanza di tre anni dall'annuncio, Il Santo Padre, Roncalli annuncia la data di inizio di questa grandiosa assemblea: “Questa data è l'11 ottobre dell'anno 1962; ed è un richiamo al Concilio di Efeso (nel 431), e precisamente alla partenza dalla chiesa di S. Pietro in Vincoli del prete Filippo - huius tituli presbyter - per Efeso in rappresentanza di Papa Celestino I”. Il concilio di Efeso, terzo concilio ecumenico, fu convocato dall'imperatore Teodosio II e si tenne nel 431 a Efeso, in Asia Minore, sotto il regno dell'imperatore d'Oriente Teodosio II (408-450); vi parteciparono approssimativamente 200 vescovi.

Papa Giovanni XXIII nacque in un piccolo paesello della bergamasca, Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – si spense alla età di 82 anni, nella Città del Vaticano, 3 giugno 1963, un anno dopo il Concilio. E' stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, primate d'Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano.