Venerdì 1 ottobre 2021 torna Qi! Nel top club di Erbusco (BS), infatti, dopo il primo weekend, una sorta di pre - opening della stagione 2021 - 22, un fine settimana d'eccellenza che tra gli altri ha visto la presenza di Eros Ramazzotti (l'artista ha partecipato al birthday party dell'art director Emiliano Milano), ecco un altro dinner show da non perdere.

Ogni weekend infatti Qi Clubbing propone un mix perfetto tra ristorazione, curata e di altissima qualità e l'intrattenimento: spettacoli mozzafiato, servizio d'eccellenza, musica che non delude. Il risultato è un mix vincente di emozioni. "In questo momento non è ancora possibile ballare e il rischio poteva essere quello di annoiarsi, anche in uno spazio d'eccellenza come il Qi", spiega Emiliano Milano. "Per questo abbiamo deciso di far vivere ai nostri ospiti serate piene di tanti momenti di intrattenimento, grazie ad artisti d'eccezione che danno vita a dinner show sempre diversi. Artisti, performer, dj e non solo. Infatti anche il personale di sala al Qi fa spettacolo, con l'uscita di portate e bottiglie che diventa uno show che crea meraviglia".

Venerdì 1 ottobre l'evento è Singing in the Main, a cura di Black Label Events. A dirigere dal punto di vista musicale la serata c'è Antonio Viceversa con il suo show Tutto al Contrario.

Sabato 2 ottobre 2021, torna Qi! Ottimo cibo, grandi spettacoli, strepitosi cocktail, musica e tanta voglia di Festa! Ad accompagnare la serata con Euphoria, il dinner show curato da Black Label Events sul palco ci sono Kevin Salvato & Alessandro Lopez.

Qi clubbing Erbusco - Via Dell'industria, 83 Erbusco (Brescia)

Uscita A4: Rovato

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Anche WhatsApp)

(+39) 340 969 1787

Qi Clubbing, il programma del weekend dell'1 e 2 ottobre, su Instagram

