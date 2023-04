C’è in sottofondo “A che ora è la fine del mondo?” di Ligabue, che a sua volta riprendeva un classico dei R.E.M. nella storia in cui, su Instagram, i veronesi Alberto Salaorni & Al-B.Band annunciano la data di sabato 22 aprile 2023 al Boscomantico (Aeroporto di Boscomantico - Via Boscomantico, 6, Verona). Quando ci sono di mezzo loro, con la loro musica e la loro allegria, l’evento è perfetto per godersi un po’ di successi dal vivo e cantare con gli amici, a partire dalle 21.30. E chi lo desidera può anche cenare, ovviamente a ritmo di musica. Quale? Beh, la migliore di sempre, rivista e risuonata da una band unica. Al-B.Band infatti è infatti un gruppo in grado di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti, che spesso sono dinner show scatenati, fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda.



Un concerto della band veronese Al-B.Band è un'esperienza che difficilmente si dimentica. Le canzoni e l'energia dei musicisti sono memorabili. Guidata dal frontman Alberto Salaorni, la band non segue mai una scaletta definita, ma passa da un brano all'altro in base all'atmosfera e al feedback del pubblico. Le loro scelte musicali sono sempre originali: la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni degli artisti più spesso interpretati dalle cover band (Vasco Rossi e Ligabue ad esempio), ma preferisce quelle di artisti come Battisti, Mina e grandi successi degli anni '70. Questa scelta si traduce in un sound molto originale, una caratteristica rara nel panorama musicale dei locali italiani. Sul palco con Alberto Salaorni alla chitarra e voce, e il bassista e produttore storico Davide Rossi, si esibiscono solitamente Irene De Pascalis alla voce. Andrea Mai alle tastiere e Luca Modena alla batteria e percussioni. Periodicamente la Al-B.Band registra e pubblica brani originali. Molti sono inseriti nell'album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify) e su cd.



