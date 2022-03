La tempesta solare che sta arrivando in questi giorni, potrebbe risultare come la più intensa degli ultimi 6 anni, secondo lo specialista del NOAA, Joseph Kunches.

La tempesta solare è una violenta attività solare che si origina soprattutto nelle regioni attive, aree della superficie del Sole con alta concentrazione di campi magnetici.

A differenza dell’emissione stazionaria del vento solare, che avviene da regioni permeate da campi magnetici aperti (cioè con linee di forza quasi radiali), nelle regioni attive le linee di forza del campo magnetico, più intenso che nella fotosfera, escono da una zona della superficie (polarità positiva) e vi rientrano in una zona adiacente (polarità negativa). (fonte Treccani)

Direct Hit! NOAA (left) & NASA (right) prediction models show #solarstorm to hit Earth between 12:00 & 21:00 UTC March 13. Impact should be strong! Expect #aurora deep into mid-latitudes, amateur #radio & #GPS reception issues, especially near dawn/dusk, & on Earth's nightside! pic.twitter.com/m9a24WgzIJ