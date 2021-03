"Timeless", il nuovo album di Luca Guerrieri, comincia pian piano a prendere forma. Il nuovo singolo, già disponibile su Traxsource e come video su YouTube, è "Losing Control".

Luca Guerrieri ft. Meri - Losing Control

https://youtu.be/wr1w6Ws3364

https://www.traxsource.com/track/8511147/losing-control

In evidenza, in una ipnotica cavalcata piano house, c'è la voce decisamente particolare di Meri, cantautrice italo inglese con cui il dj producer toscano sta collaborando da tempo.

Il testo racconta di un rapporto complicato tra due persone, in cui una dei due si accorge di non avere risposte, di stare in qualche modo perdendo il controllo... a volte però è necessario farlo, magari lasciandosi andare al ritmo, che in questo caso scorre sinuoso, incessante.

"Losing Control" è già piaciuto a Diplo, il top dj americano dei Major Lazer, che l'ha inserita nel suo Official Radio Show e pure ad Andrea Belli, che l'ha proposta in IN DA KLUBB su Radio 105.

Come sempre, più che guardare al mercato e alle tendenze, Luca Guerrieri, un artista conosciuto in tutto il mondo per successi come "Tears" (suonata anche nel main stage del Tomorrowland) ed "Harmony" (battezzata da Pete Tong nel suo programma su BBC Radio 1), fa la sua strada.

"Negli anni ho trovato il mio stile musicale. Credo sia sempre riconoscibile e spero non sia monotono, perché ogni brano è diverso. Chi la fortuna di trovare il proprio sound e la costanza di portarlo avanti, nel mondo forse una sua fan base può costruirsela. Rincorrere invece ogni volta il sound del momento è l'unico modo per arrivare sempre secondi e pure di non essere soddisfatti pienamente quando arrivano i risultati".

In effetti la musca di Luca Guerrieri, è davvero difficile da identificare, visto che attraversa tutti o quasi i diversi generi di elettronica, ma senz'altro l'intensità e la resa sonora sono una caratteristica comune delle sue produzioni.

Negli anni Luca Guerrieri ha remixato brani di decine di artisti internazionali tra cui Bob Sinclar, Marshall Jefferson, Sidekick, Dirty Vegas, Watermat, Roland Clark (…). Ha poi dato notevoli frutti la lunga collaborazione di Luca Guerrieri con Federico Scavo. Tra le tante tracce di successo ci sono "Strump (Blow It)", "Bug", "Que Pasa", "Balada". Insieme a Shorty (Radio Deejay, m2o), Luca ha invece coprodotto "Canta Canta", "Vazilando" ed "El Sonido", mentre con Tommy Vee "Bang Bang" e "Press Play".