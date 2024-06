Il primo trimestre di Italgas conferma la solidità del Gruppo, con un margine operativo lordo di oltre 325 milioni e un utile netto poco sotto i 120 milioni: l’Amministratore Delegato Paolo Gallo commenta gli ottimi risultati e conferma il focus degli investimenti sulla decarbonizzazione.



Paolo Gallo: un 2024 all’insegna della solidità

Italgas ha iniziato il 2024 con il piede giusto. A dirlo sono i risultati del primo trimestre che hanno registrato, come sottolineato dall’Amministratore Delegato Paolo Gallo , un’ottima crescita con indicatori economico-finanziari spesso in doppia cifra. Gli investimenti nella digitalizzazione delle reti e degli impianti stanno dando frutti, consentendo al Gruppo di ottenere performance in continuo aumento. Il manager ha evidenziato, in particolare, il margine operativo lordo che è aumentato del 9,6%, “toccando quota 325,7 milioni di euro” e l’utile netto che è cresciuto del 13,5%, arrivando a sfiorare i 120 milioni di euro. “I risultati conseguiti in questo primo trimestre – ha dunque commentato l’AD – consentono a Italgas di inaugurare anche il 2024 all'insegna della solidità”.



Paolo Gallo: miglioreremo costantemente le tecnologie per favorire la decarbonizzazione

Secondo il manager, l’esito positivo del primo quarto dell’anno è senza dubbio collegato anche agli oltre 160 milioni di euro “già investiti che hanno permesso di fornire ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti, in Italia e in Grecia, a sostegno della transizione ecologica al net zero”. Paolo Gallo ha voluto inoltre rimarcare l’importanza del contributo di tutti coloro che lavorano con e per il Gruppo nella costruzione di un futuro decarbonizzato. “Con l'impegno di tutte le persone di Italgas e dell'intera catena dei fornitori – ha evidenziato – continuiamo a lavorare per migliorare costantemente le tecnologie che ci permetteranno di accelerare sul fronte della decarbonizzazione dei consumi e del risparmio energetico a sostegno dello sviluppo sostenibile dei territori e della crescita di valore del Gruppo”.