Da venerdì 29 marzo su Canale 5 arriva "Se potessi dirti addio", una nuova fiction in tre puntate che vede protagonista Gabriel Garko al fianco di Anna Safroncik. Un thriller psicologico che mescola mistero, amore e vendetta, in una trama avvincente che terrà il pubblico incollato alla sedia.

Marcello De Angelis (Gabriel Garko) è un uomo che ha perso la memoria a seguito di un incidente. Ricoverato in ospedale da oltre un anno, viene affidato alle cure della dottoressa Elena Astolfi (Anna Safroncik), una neuropsichiatra determinata ad aiutarlo a recuperare il suo passato.

Le loro vite si intrecciano in un gioco di segreti e bugie, in cui Marcello cerca di ricostruire la sua identità e Elena desidera vendicare la morte del marito, avvenuta in circostanze misteriose. I due protagonisti si troveranno ad affrontare un passato oscuro che li accomuna, un puzzle di ricordi frammentati che li condurrà verso una verità inaspettata.

La fiction è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e vanta un cast di alto livello che include anche Adua Del Vesco, Francesco Venditti, Marco Cocci e Myriam Catania. Le riprese si sono svolte tra Roma e la suggestiva cornice del Lago di Como, creando un'atmosfera cupa e affascinante che permea l'intera serie.

Se potessi dirti addio non è solo un thriller psicologico, ma anche una storia d'amore tormentato. Marcello ed Elena si innamorano, ma il loro rapporto è minacciato dai segreti del loro passato. Riusciranno a superare le loro paure e a trovare la felicità insieme?

Oltre al mistero e al romanticismo, la fiction affronta anche temi importanti come la perdita di memoria, il trauma psicologico e la ricerca della verità. Un intreccio di storie e personaggi che emozionerà il pubblico e lo inviterà a riflettere sulle fragilità dell'animo umano.