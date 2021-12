Non è affatto male chiudere l'anno 2021 a suon di musica. Jaywork Music Group, la casa discografia coordinata da Luca Facchini e Luca Peruzzi dà spazio a tanti talenti, soprattutto italiani, ma non solo. "La pandemia ha dato spazio anche ad una nuova generazione di produttori e musicisti che ha il diritto di potersi esprimere", spiegano. Jaywork Music Group è infatti un progetto decisamente collettivo, che nasce ascoltando tutti i demo che la label riceve. Tra i generi musicali che Jaywork propone, c'è anche un bel po' di techno / trance pubblicata da D Side e da artisti come Gianni Parrini, LaDyva, Roby B & Sara Voice, Enea Marchesini, Sammy Love, Lukulum, Matteo Sala, lo stesso Luca Peruzzi, Flory & Frank, DR: Alex, e Cristiano de Palma.

Tra i tanti artisti che pubblicano la loro musica con Jaywork Music Group ecco Luke DB. "Jaywork per me è come una famiglia, fatta di persone che sono anche dei veri professionisti... e soprattutto sono sempre aperti a nuove idee e prospettive. Tra l'altro, alcune delle label di Jaywork, sono gestite proprio da me, sia per quanto riguarda la selezione dei brani, sia per quanto riguarda la parte grafica", racconta.



Tra i più recenti brani pubblicati da Jaywork Music Group ecco SHⱯKYA – NOCTURNE

https://www.jaywork.com/label/ed-music-recordings/ed005-shɐkya-nocturne/