OurMine Security Group è un gruppo hacker che viola i profili di celebrità del mondo dello spettacolo e non solo presenti su internet per pubblicizzare i propri servizi commerciali. Nel 2016, hanno violato i profili Twitter del cofondatore di Wikipedia Jimmy Wales, del creatore di Pokémon Go John Hanke, del co-fondatore di Twitter Jack Dorsey, dell'AD Google Sundar Pichai e del co-fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, di cui è stato violato anche il profilo Pinterest...

Questa è una parte delle "capacità" di OurMine descritte da Wikipedia. Perché parlarne?

Perché venerdì il gruppo hacker ha violato gli account ufficiali di Facebook e Messenger su Twitter e Instagram, dove era comparsa la scritta: “Ciao, siamo Our Mine. Bene, anche Facebook è hackerabile, ma almeno la sua sicurezza risulta migliore di quella di Twitter. Se volete migliorare la sicurezza dei vostri account, contattate @ourmine.org”.

Il problema è stato risolto dopo alcune ore ed il profilo Twitter @ourmine è stato sospeso. Così, Facebook ha commentato (sempre su Twitter) quanto accaduto:

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access