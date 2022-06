“Il lungo viaggio” feat. Ghemon è il nuovo singolo di Al Castellana, disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno pubblicato da Lademoto Records / Aldebaran Records.

A poco più di un anno dall’ultimo album di studio “The Right Place To Be”, la voce del soul italiano torna con un lavoro che richiama la sua appartenenza di genere e consacra la collaborazione con uno dei colleghi a lui più affini.

“Credo di essere uno dei primi estimatori di Ghemon fin dagli esordi -commenta Al Castellana- e vederlo oggi, artista ispirato e celebrato, mi riempie d'orgoglio. Per celebrare oltre 30 anni di musica ho coinvolto gli amici di sempre e gli artisti che apprezzo oggi, Gianluca è entrambe le cose, un vero amico e un artista di grande talento. Ne "Il lungo viaggio” vi cantiamo il nostro infinito amore per la musica, salite a bordo e mettetevi comodi, il viaggio continua...”.

“Il lungo viaggio” prodotto da Daniele Dibiaggio, cavalca il filone italian soul/RNB contemporaneo di cui Al è da sempre uno dei massimi rappresentanti. Le ritmiche sincopate, un quartetto d’archi e le chitarre funky fanno da cornice ai vocalizzi dei due cantanti che dialogano in un crescendo di strofe e ritornelli.

Una strumentale completamente suonata con il basso di Alessandro Leonzini, le chitarre di Gianni Zongaro, il flauto di Tommaso Bisiak, i violini di Margherita Zuccato e Andrea Monterosso, la viola di Rachele Castellano e il violoncello di Marco Anese.

"Ho iniziato a collaborare con Al Castellana ormai nel 2007 -commenta Ghemon- e "Il Lungo Viaggio" è un altro capitolo della storia che condivido con lui, per me amico e mentore. Al è un vero pioniere della "black music" in Italia ma il tempo per la sua voce sembra davvero non passare mai. Quindici anni dopo il nostro primo incontro, tornare a cantare insieme su una produzione così attuale e di livello internazionale, è motivo di orgoglio oltre che di gioia. D'altronde, chi c'ha il soul non passa mai di moda".

Il singolo è il primo tassello di un progetto collaborativo firmato Al Castellana, che si svilupperà nei prossimi mesi fino al 2023.