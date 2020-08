Il tempo di compiere 100 anni e Franca Valeri è venuta a mancare. Nata a Milano il 31 luglio 1920, è morta a Roma domenica 9 agosto.

La sua carriera artistica è trascorsa a cavallo tra il mondo intellettuale milanese e i ruoli da caratterista nei film di cassetta del cinema italiano... senza dimenticare i suo i personaggi tv come la signorina snob, Cesira la manicure, la sora Cecioni...

E proprio per il fatto che Franca Valeri sia stata una vera attrice, e per giunta molto brava, la sua immagine non è mai stata "assorbita" dai suoi personaggi. Franca Valeri poteva essere la sora Cecioni o la perfettina più o meno ingenua in un film della commedia italiana, ma poi, subito dopo, era pronta e credibile per una nuova interpretazione.

Per questo ha potuto essere anche una grande interprete teatrale - la sua presenza sui palcoscenici è iniziata nel 1947 ed è terminata solo pochissimi anni fa - ed una non meno brava regista di opere liriche, genere di cui era appassionata e raffinata intenditrice.

C'è da aggiungere qualcosa? Sì, che quando muore un grande personaggio, inevitabilmente, finisce per lasciare un vuoto che non potrà comunque essere colmato.

Ciao Franca, e grazie di tutto.