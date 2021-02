L’ex campione olimpionico statunitense Adam Rippon ha deciso che sposerà il suo fidanzato finlandese Jussi-Pekka Kajaaka.

Ritiratosi dallo sport professionistico circa due anni fa, l’ex pattinatore olimpionico su ghiaccio, Adam Rippon ha annunciato attraverso i social, la sua intenzione di mettere su famiglia con Jussi-Pekka Kajaaka, suo fidanzato dal 2018, grazie a Tinder.

JP e io non ci siamo visti per quasi tutto il 2020 a causa della pandemia. Quando finalmente ho avuto la possibilità di andare a trovarlo in Finlandia, l’ho colta al volo. Sono stato lì per poco più di due mesi. Mentre ero in Finlandia gli ho raccontato circa cinque milioni di barzellette che avrei voluto presentare durante i miei incontri zoom di 5 ore per la nostra comedy NBC. Mi ha portato nella foresta finlandese dove ho provato ad ‘aiutarlo’ a spalare la neve in modo che potesse continuare a lavorare al cottage che sta costruendo. Quindi, tra tutto questo e la visione di tutte le 4 stagioni di The Crown, ci siamo comprati degli anelli e ci siamo detti quella parola magica… ‘duh!’. Ci siamo fidanzati.

Nel 2015 si dichiarò pubblicamente, diventando così il primo atleta gay a qualificarsi per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. In quell’occasione, non andò alla Casa Bianca per l’incontro tra la delegazione degli atleti olimpici e l’allora Vicepresidente Mike Pence, a causa dell’omofobia dichiarata di quest’ultimo.