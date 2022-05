Con il miglioramento della situazione pandemica un po' in tutta l'Europa si cominciano ad allentare i freni delle restrizioni. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno stabilito che, da oggi, l'obbligo di indossare mascherine a bordo degli aerei diventi solo una raccomandazione.

"L'uso della mascherina negli aeroporti e in volo dovrebbe essere allineato alle misure nazionali sull'uso della mascherina nei trasporti pubblici e nei nodi di trasporto. Se gli Stati di partenza o di destinazione richiedono l'uso di mascherine sui trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero esigere che i passeggeri e l'equipaggio rispettino tali requisiti in volo, oltre il 16 maggio 2022.

Inoltre, a partire dal 16 maggio 2022, gli operatori aerei, durante le loro comunicazioni pre-volo e durante il volo, dovrebbero continuare a incoraggiare i loro passeggeri e membri dell'equipaggio a indossare maschere facciali durante il volo e in aeroporto, anche quando non è richiesto l'uso di una mascherina.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro misure relative ai viaggi siano comunicate in modo efficace, tempestivo e ben coordinato per evitare di essere imposte unilateralmente, il che potrebbe portare a confusione nei viaggiatori e a una riduzione della conformità. L'esperienza degli ultimi due anni ha dimostrato che il coordinamento e la comunicazione delle misure sono essenziali per garantire un'attuazione ottimale e un allentamento delle misure".

Le nuove guide operative di Ecdc e Easa relative al protocollo sulla sicurezza sanitaria dell'aviazione COVID-19.