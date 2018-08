Sparare ai "negri di m..." non è razzismo, è solo goliardia

Secondo la polizia, le due persone che la sera del 2 agosto a Vicofaro, in provincia di Pistoia, spararono contro un ragazzo del Gambia ospite delle comunità di Don Massimo Biancalani gridando "negri di merda" non hanno agito in base a motivi razziali o politici.

Si tratta di due ragazzini di 13 anni, identificati dagli investigatori, che hanno sparato dei colpi a salve, anche in questo caso, solo per goliardia... volevano divertirsi.

Ma perché il gesto deve essere considerato goliardico? Perché è stato compiuto da due minori minorati perché non educati a dovere dai propri genitori? Perché i due minori non hanno utilizzato una pistola vera, ma una pistola giocattolo?

È difficile poterlo capire, visto che non è stato spiegato da chi ha svolto le indagini. È difficile, inoltre, poterlo capire anche perché, in questo modo, risulta difficilmente spiegabile la frase «negri di merda» pronunciata dai due minorenni, mentre sparavano!

Secondo gli investigatori, se non è stato l'odio razziale o non sono stati motivi politici a far pronunciare tale frase, per quale altro motivo l'avrebbero detta?

Ancora non lo hanno fatto sapere.