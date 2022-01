Abbiamo chiesto a Massimiliano Nicolini, ad oggi il miglior esperto di metaverso in Italia quali possono essere le tendenze del 2022 per questo comparto. Ecco la sua idea.

"Sebbene il gioco sia il più grande esempio di 'metaverso' nel settore delle criptovalute, siamo ancora nelle prime fasi del gioco blockchain". Una delle tendenze più rilevanti potrebbe essere l'ascesa delle esperienze virtuali, sia sotto forma di streaming online di video o eventi, sia sotto forma di realtà virtuale. Come con i giochi nel metaverso, questo dovrebbe testimoniare un uso considerevole di NFT.

Sebbene NFT potrebbe essere stata la parola del Collins Dictionary del 2021, ci sono buone probabilità che "metaverso" sia arrivato molto vicino (Collins ha effettivamente menzionato la parola nel suo blog per commemorare gli NFT). Perché da quando Facebook ha cambiato il nome della sua azienda in Meta e ha annunciato un nuovo focus sullo sviluppo del proprio metaverso, la parola è stata sulle labbra di chiunque sia anche vagamente interessato alle nuove tecnologie.

Nonostante sia ancora da determinare quanto sarà redditizia la mossa di Facebook verso il metaverso per il gigante dei social media, è già stato molto vantaggioso per una serie di piattaforme basate su blockchain che sono state in grado di ottenere un vantaggio sulla società con sede a Menlo Park. Da Sandbox (SAND) e Decentraland (MANA) ad Axie Infinity (AXS) e DeFi Kingdoms, numerosi progetti metaverse hanno visto i loro token nativi raggiungere i massimi storici nel 2021.

Secondo diverse figure del metaverso, il metaverso basato su blockchain continuerà a crescere nel 2022, anche con la crescente concorrenza delle aziende non crypto. Sebbene prevedano che il gioco rimanga la parte più importante del settore del metaverso, vedono anche la crescita degli NFT, esperienze virtuali e comunità decentralizzate come una caratteristica distintiva del 2022.

Guardando i primi tre token "metaverse" per capitalizzazione di mercato, vedrete che sono tutti legati al gioco. Si tratta di Axie Infinity, Sandbox e Decentraland, e per la maggior parte delle figure che operano nel settore delle criptovalute e in particolare nel settore del metaverso, il gioco continuerà a essere la tendenza dominante.

“Finora i leader (Axie, Splinterlands, ecc.) hanno fatto abbastanza bene da convincere nuovi capitali significativi ad affluire -- praticamente qualsiasi gioco blockchain/metaverso viene finanziato senza fare domande a questo punto, quindi non ci sarà carenza di nuovi giochi sul mercato nei prossimi anni. Il gioco sembra aver trovato un adattamento del prodotto al mercato, mentre altri casi d'uso del metaverso sono ancora un po' più speculativi, cercando ancora di capire il loro modello di business e il percorso verso l'adozione".

“Sebbene il gioco sia il più grande esempio di 'metaverso' nel settore delle criptovalute, siamo ancora nelle prime fasi del gioco blockchain. Quest'anno continueremo a vedere gli NFT crescere e alla fine diventare mainstream".

Come indicazione di quanto sia già grande il metaverso basato sui giochi (e potrebbe diventare nel 2022), il rapporto annuale della Blockchain Game Alliance ha rilevato che i giochi basati su NFT (che per lo più coinvolgono una qualche forma di metaverso) hanno generato entrate per 2,32 miliardi di dollari. Dato che il metaverso non ha davvero preso piede fino all'inizio di novembre (Facebook ha ufficialmente cambiato il suo nome in Meta il 28 ottobre), ciò suggerirebbe che il 2022 potrebbe essere ancora più grande per i giochi basati su blockchain e i loro metaversi.

Sebbene sia probabile che vengano oscurati nel 2022, anche altre tendenze del metaverso dovrebbero acquisire una crescente spinta nel nuovo anno.

Uno dei più rilevanti potrebbe essere l'ascesa delle esperienze virtuali, sia sotto forma di streaming online di video o eventi, sia sotto forma di realtà virtuale. Come con i giochi nel metaverso, questo dovrebbe testimoniare un uso considerevole di NFT.

“Personalmente, sono entusiasta di vedere gli NFT come pass di accesso per varie esperienze sia [nella vita reale] che online. Immagina un modello in cui i creatori creano contenuti a cui possono accedere solo i fan che possiedono uno.”

“I casi d'uso di video standard cresceranno man mano che le persone scoprono esperienze condivise nel metaverso incentrate sul video: partecipare a anteprime di film, guardare concerti/festival e altre esperienze sociali che possono essere ricreate nel metaverso. In Oliverso stiamo costruendo strumenti per supportare questo settore con la nostra API video, biglietti NFT per eventi online con il nostro e altri che pensiamo aiuteranno a facilitare i video nel metaverso".

"[Realtà virtuale (VR)/realtà aumentata (AR)] è probabilmente l'obiettivo finale, poiché l'hardware diventa più economico e [l'esperienza dell'utente] migliora, questo sarà il modo davvero trasformativo per accedere al metaverso. Tuttavia, sta ancora emergendo e non farà il suo passo per alcuni anni", ha aggiunto.

L'idea di un metaverso completamente realizzato basato sulla realtà virtuale è una prospettiva entusiasmante, ma ciò che è anche eccitante è che è probabile che il settore dia vita a molte altre tendenze e aree nei prossimi anni. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che, essendo guidate da zero dalle loro comunità, è probabile che le piattaforme metaverse siano dinamiche.

"Ovunque si possa creare e possedere i risultati del proprio sforzo (e della comunità circostante), alla fine sarà grande".

"Alla fine, la tecnologia blockchain e la tecnologia crypto capovolgeranno l'industria tecnologica rendendo le aziende più responsabili e consentendo una vera proprietà digitale. Le aziende che avranno maggior successo in questo settore sono quelle che sono autentiche e vogliono cambiare le cose per i loro utenti ".

“Ma dubito che abbiano grandi possibilità a lungo termine. Il futuro è [peer-to-peer] e di proprietà della comunità, non di proprietà di una società”.