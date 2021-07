A giorni arriva negli store la Seconda Edizione del romanzo di Mimmo Parisi, Nemmeno il tempo di un abbraccio (PlanetEdizioni). La data prevista è il 31 luglio 2021. La storia è narrata attraverso un lungo flashback, per giungere poi verso un orizzonte temporale spostato in avanti di circa un ventennio.

Il romanziere ha immaginato un tempo lontano, quando ormai l'epoca del Covid-19 è materia per libri scolastici, e ci si è dimenticati di aver vissuto un'esperienza planetaria che, per la prima volta nella Storia, ha interessato perfino le tribù dell'Amazzonia. Questo è un libro che presenta un Teen Drama dove i due ragazzi sono essi stessi i protagonisti. Una lettura per Young Adult? Certo. Ma non solo.

I protagonisti

Il libro, che vede come protagonisti i due sedicenni Nico e Stella, si dipana intorno all'esperienza di clausura forzata e dettata dall'invasione mondiale del coronavirus. Una situazione la loro che per certi versi accomuna poi tutti.

Nico e Stella si conoscono dai balconi. Nel tempo - tra la fine dell'inverno e l'inizio del 2020 - quando tutto è stato bloccato. Provano a inventarsi le giornate. Per quanto il ragazzo sia affetto da una patologia ingravescente, riesce - grazie all'intervento di Stella - a trovare una soluzione inattesa e insperata.