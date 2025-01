L’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali Lydia Russo in occasione del World Cancer Day, che si tiene la prima settimana di febbraio, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla prevenzione del cancro e sull’importanza della diagnosi precoce ha promosso domenica 2 febbraio due iniziative: la prima, prevista al mattino è denominata “Passeggiata per....” e includerà screening e vaccinazioni gratuite. Nel pomeriggio a Palazzo D’Amico invece si terrà un convegno, dove esperti del settore medico e scientifico approfondiranno temi legati alla lotta contro il cancro.

L’iniziativa coinvolgerà scuole, associazioni sportive, istituzioni e cittadini, creando un’opportunità di unione e partecipazione attiva per la sensibilizzazione sulla prevenzione. Le principali associazioni locali, tra cui AIRC, AIDO, ADMO e AVIS, saranno presenti all’evento per promuovere la cultura della donazione e dell’importanza della prevenzione. Saranno inoltre disponibili consulenze gratuite in ambito psicologico, legale, nutrizionale, farmaceutico e oncobeauty; inoltre, il 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, alcuni edifici pubblici di Milazzo saranno illuminati con i colori blu e arancione, come gesto simbolico di solidarietà nei confronti di chi combatte contro il cancro.

“L’idea di questo evento nasce dalla convinzione che la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali nella lotta contro il cancro. - ha dichiarato Russo - Grazie alla partecipazione attiva di tutti possiamo contribuire concretamente alla ricerca e alla diffusione di stili di vita sani. Ringrazio il Sindaco Midili per il supporto all’iniziativa e i colleghi Assessori Antonio Nicosia e Natascia Fazzeri, il cui impegno è stato davvero fondamentale per l’organizzazione dell’evento, oltre ovviamente alle numerose associazioni sportive e di volontariato per il loro prezioso supporto, così come gli sponsor.

La quota di iscrizione alla camminata è di 5 €, comprensiva di una t-shirt dell’evento, e sarà interamente devoluta alla ricerca scientifica contro il cancro. Mi auguro che la partecipazione sia numerosa, perché insieme possiamo fare la differenza e contribuire alla lotta contro il cancro”.