E’ arrivato un importantissimo riconoscimento per Giuseppe Garibaldi. Dopo essere stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione di Grande Fratello, il giovane è stato infatti premiato come “Eccellenza di Calabria”. Un riconoscimento di grande prestigio per lui all’interno del “Premio Calabria che lavora 2024”, allestito da Franco Buccinà a Villa Caleo, tra Palmi e Gioia Tauro, e dedicato alla memoria di Mino Reitano. Una ‘medaglia’ solenne che Giuseppe ha avuto grazie a diverse qualità: su tutte, la sua prestanza teatrale e la sua capacità di incuriosire il pubblico.

D’altronde, al giorno d’oggi, è quasi impossibile scalare il successo in tempi record, come invece ha fatto Giuseppe Garibaldi, partendo dalla piccola cittadina di Santa Cristina d’Aspromonte, dove appunto è nato. Oggi, il ‘bidello’ è diventato, grazie alla sua Eccellenza, il punto di riferimento per centinaia di migliaia di ragazzi italiani che sognano il mondo dello spettacolo o della televisione.

Oltre a loro, grazie alla sua freschezza e genuinità, Giuseppe ha conquistato anche il plauso di imprenditori, giornalisti famosi ed eccellenze di primo piano, i quali gli hanno dedicato una standing ovation, non programmata, mentre gli veniva consegnato il Premio. Applauso che ha condiviso con la sua famiglia: la madre, il padre e i suoi fratelli erano presenti, visibilmente commossi e orgogliosi, per supportarlo.

Un momento fortunato, quello avvenuto grazie alla popolarità raggiunta nel reality, che Giuseppe sta ancora sfruttando, tant’è che è stato scelto dalla produzione del Grande Fratello come volto di punta dei casting itineranti, attualmente in corso, per la prossima edizione, prevista sulla rete ammiraglia Mediaset da settembre. E’ lui che va in giro per l’Italia a cercare nuovi talenti, nuove facce da proporre ad Alfonso Signorini. Una nuova ‘vita’ che, un giorno, spera possa approdare nel mondo del cinema. Uno dei suoi sogni più grandi è infatti quello di diventare un acclamato attore.