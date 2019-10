“A te i miei pensieri”, il nuovo singolo di Aldo Iacopino

Etichetta: Me&U Records and Artists Management ltd

Aldo Iacopino, torna in Italia e presenta il suo nuovo singolo “A te i miei pensieri”, brano scritto appositamente da Fabio Castorino, registrato alla Roxy Studio di Palermo e prodotto dalla Me&U Records and Artists Management di Londra.

Iacopino porta in radio un brano che raccoglie i sogni di un artista lontano dalla sua terra di origine, la Calabria, e che indipendentemente dal successo in Sud America sente forte il richiamo alle sue origini.

Una vita in musica affrontata con eleganza e passione, legata dai sogni di un percorso artistico che lo tiene lontano da chi ama.

Una dedica profonda e sincera ai propri affetti, al suo sogno mai affranto, ad una vita di sacrifici e di sorrisi tra il pubblico che l’ha sempre amato. Una figlia lontana che cresce in fretta ed una moglie che non lo abbandonerà mai lasciando vivere ad Aldo le sue opportunità.







Il brano è una ballad pop-lirica che evidenzia tutta la qualità vocale di questo artista.

Aldo Iacopino sta lavorando al suo progetto discografico con determinazione per completare il suo nuovo album di inediti.

Reduce da un tour estivo che l’ha visto esibire in diverse locations della sua terra, tornerà in studio alla Roxy accompagnato da Umberto Alongi che, in veste di produttore esecutivo, lo accompagna in questo bellissimo momento artistico.

Il videoclip ufficiale è affidato ad ATOM INC ed è stato girato in Sicilia. Il management è a cura della Unique M & C di Chiasso.







www.youtube.com/watch?v=ImageQIwH5o

www.facebook.com/aldoiacopinotenore