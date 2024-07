Italia, ecco il primo oro! Meraviglioso Martinenghi, trionfo nei 100 rana

La prima medaglia d’oro per l’Italia all’Olimpiade di Parigi la regala Nicolò Martinenghi che vince la finale dai 100 rana con un finale strepitoso, bruciando Peaty e Fink, che hanno chiuso alla pari a 2 centesimi dall’azzurro, già campione d’Europa e del Mondo.

Lazio: Zaccagni nuovo capitano

“Essere Capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e daò tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo. Dopotutto la eredito da un grande capitano”. Così Mattia Zaccagni, sui propri social, sul suo nuovo ruolo di capitano della Lazio. Nei commenti anche quello di Immobile, ex attaccante della Lazio e capitano biancoceleste prima dell’esterno, che ha voluto sottolineare l’investitura con un cuore.



Parigi 2024, tennis: Musetti batte Monfils e vola al secondo turno

Buon debutto per Lorenzo Musetti, che nel torneo olimpico di Parigi 2024 si impone 6-1, 6-4 nel primo turno su Gael Monfils e avanza al secondo. Il carrarese domina il primo parziale e nel secondo ha diverse occasioni per rendere il successo ancora più netto. Il francese strappa solo una volta il servizio, ma non è sufficiente: il prossimo avversario dell’azzurro e numero 17 al Mondo sarà l’argentino Mariano Navone (doppio 6-2 a Borges).

Neanche 24 ore dopo la finale persa ad Umago, Lorenzo Musetti si presenta al torneo olimpico e ottiene un grande successo su Gael Monfils, partendo al meglio a Parigi 2024. Il carrarese riesce a travolgere il padrone di casa con un netto 6-1, 6-4 e, considerando il poco tempo per recuperare dalla Croazia, il risultato è sorprendente. In avvio, Musetti si porta subito sul 2-0 e il francese deve addirittura annullare sei palle break per non finire sotto 4-0. Si tratterà però dell’unico game vinto, perché Musetti riesce ancora a prendersi il servizio e chiudere sul 6-1.

Nel secondo, ecco i primi tentennamenti in battuta: Monfils ha due opportunità per andare sul 3-1, poi dopo aver perso il servizio trova il primo break e fa 3-3. Ma il carrarese non si scompone e, nel game successivo, mette a segno la giocata vincente: altro break e 4-3 che si trasforma nel 6-4 che sancisce il passaggio del turno di un favoloso Musetti. Adesso, ci sarà un’altra sfida con un argentino: Cerundolo aveva infranto i sogni dell’azzurro nella finale di Umago, ora Mariano Navone sarà l’ostacolo verso il terzo turno.

La Roma cede al caldo e al Tolosa: giallorossi sconfitti 1-0 in amichevole

Tanto caldo e poche emozioni. La Roma cade 1-0 per mano del Tolosa al centro sportivo di Trigoria: il gol partita lo segna Gboho (35’), che riesce a bucare la retroguardia dei padroni di casa alla prima occasione utile nel primo tempo. Si rivedono in campo Dybala, Abraham e Smalling, mentre restano a riposo i nazionali rientrati dall’Europeo: proprio il difensore inglese colpisce un clamoroso palo nel finale, sfiorando il pareggio.



Fiorentina, ko contro il Preston: i Viola cadono 2-1 in Inghilterra

Finisce 2-1 per il Preston la seconda amichevole della Fiorentina in terra inglese. Succede tutto nel primo tempo, con Lindsay e e Keane che rispondono al momentaneo pareggio di Rolando Mandragora direttamente su punizione. Nel secondo tempo Fiorentina sprecona e sfortunata che potrebbe pareggiare in almeno tre occasioni, prima con il rigore fallito da Kouame e poi con il doppio palo colpito da Kean in due minuti. Il prossimo impegno, l’ultimo oltremanica, sarà martedì alle 20:45 contro l’Hull City.



Il Napoli ritrova un super Kvaratskhelia e rifila un netto 4-0 all’Egnatia

Continua il lavoro delle squadre di Serie A in questo precampionato: il Napoli di Conte fa tre su tre e trionfa 4-0 anche contro l’Egnatia, squadra del massimo campionato albanese. A Castel di Sangro si rivede Kvaratskhelia, che sblocca la gara al 22’. In rete tra le file dei partenopei anche Politano (30’), Simeone (52’) e Ngonge (70’). Nuovi test e nuovi esperimenti con più organico a disposizione per l’ex tecnico di Juve e Inter.