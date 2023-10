Santa Maria La Fossa, ottobre 2023 - Associazione Nazionale Magistrati di Napoli e Agrorinasce per le scuole: al Centro “Pio La Torre” presentazione dell’intesa e inaugurazione del Vivaio didattico Il 14 ottobre, dalle 9:30, a Santa Maria La Fossa, c'è stato l’incontro tra gli studenti di 8 istituti scolastici della provincia e chi lotta in prima linea contro la camorra, gli ecoreati, l’illegalità SANTA MARIA LA FOSSA (Caserta).

La tutela dell’ambiente e la diffusione della cultura della legalità non può partire che dall’incontro con i più giovani e nella sinergia con le istituzioni scolastiche.

Ciò per dare ulteriore concretezza ai principi che ogni giorno vengono trasmessi nelle scuole, attraverso testimonianze dirette, il coinvolgimento di chi, come i magistrati, lotta in prima linea contro la camorra, gli ecoreati e l’illegalità in genere e anche raccontando la storia di 25 anni di attività di Agrorinasce nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati.

Per tali ragioni, il 14 ottobre, dalle 9:30, presso il Centro di educazione e documentazione ambientale “Pio La Torre”, in via Vaticale, a Santa Maria La Fossa, bene confiscato alla camorra, è stata presentata a tutti gli istituti scolastici del territorio l’intesa tra l’Associazione nazionale magistrati (ANM) del distretto di Corte di Appello di Napoli, con Agrorinasce, nell’ambito del convegno dal titolo “La cultura della legalità e dell’ambiente nelle scuole”.