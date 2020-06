Foto Unicef. Homs, 25 febbraio 2020, Abdulaziz...



Sono ormai 10 anni che la guerra, sotto varie forme, con nuove alleanze e nuovi nemici, continua a devastare la Siria, continuando a mietere un numero sempre più grande di vittime, bambini compresi.

E torna a parlare di Siria, questo martedì, l'Unicef rendendo noti i risultati di un'indagine condotta da Gallup International/ORB International, in cui è stato chiesto ai siriani in Siria, Giordania e Libano quali fossero le maggiori sfide e preoccupazioni che loro e i loro figli devono affrontare a dieci anni, ormai, dall'inizio della guerra.

L'indagine, a livello nazionale, ha riguardato tutti i 14 governatorati, utilizzando interviste faccia a faccia con 2.552 persone che vivono in Siria. Un'indagine simile è stata condotta in Libano e Giordania tra i rifugiati siriani con 1.000 interviste. L'indagine è stata condotta prima della conferma dei casi COVID-19 nei tre Paesi.

"In questo sondaggio", ha dichiarato Ted Chaiban, direttore regionale dell'UNICEF in Medio Oriente e Nord Africa, "i siriani ci raccontano come la guerra ha influenzato direttamente la loro vita e quella dei loro figli e semplicemente come sono sopravvissuti a una delle guerre più brutali della storia recente. È ovvio che le ferite siano profonde e che l'impatto sulla salute mentale dei siriani sia enorme. Sappiamo anche da questo sondaggio che l'istruzione per i bambini e la povertà sono tra le principali preoccupazioni e le sfide principali".

In alcune parti della Siria, più della metà delle persone intervistate ha dichiarato di avere almeno un figlio che non va a scuola, rispetto a circa un terzo dei rifugiati siriani in Giordania e in Libano. Sono circa 2,8 milioni i bambini siriani che non vanno a scuola, ma quasi 5 milioni di bambini in Siria e nei Paesi vicini continuano ad avere accesso all'istruzione nonostante le difficoltà. Ciò è dovuto in gran parte agli sforzi degli insegnanti, del personale scolastico, dei partner sul campo e al generoso sostegno dei donatori dell'UNICEF.

I problemi principali rilevati dal sondaggio:

All'interno della Siria

Per le famiglie siriane, l'istruzione è un bisogno urgente: più di un terzo (35%) delle famiglie siriane ha identificato la qualità dell'istruzione e il 23% ha individuato l'accesso all'istruzione come una delle maggiori sfide per i propri figli.

Quasi il 90% ha dichiarato che i bambini hanno pagato il prezzo più alto nel conflitto.

Quasi il 93% delle famiglie ha dichiarato che le ferite psicologiche e l'impatto sulla salute mentale dei bambini sono gravi quanto le ferite fisiche.

Le persone con figli sono molto meno ottimiste sul futuro dei bambini siriani, rispetto a quelle senza figli o a coloro che non ne sono stati personalmente colpiti.

Più della metà delle persone ha segnalato danni alle scuole della propria zona.

La maggioranza ha dichiarato di aver subito gravi conseguenze a causa del conflitto, tra cui lo sfollamento, la perdita dei mezzi di sussistenza e la detenzione fra i propri familiari.

Più della metà delle persone intervistate all'interno della Siria ha riferito che uno dei loro familiari è rimasto ferito a causa del conflitto.

Quasi la metà delle persone intervistate all'interno della Siria ha riferito di essere stata testimone che un membro della famiglia è stato detenuto durante il conflitto.



In Giordania e in Libano