Alla fine del Consiglio dei Ministri n. 85, Mario Draghi, ha tenuto presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio una conferenza stampa.

Dopo aver riassunto il ruolo dell'Italia nei recenti vertici internazionali, il raggiungimento dei primi obiettivi del Pnrr e le misure oggetto del CdM appena concluso, Draghi ha risposto alle domande dei giornalisti che hanno riguardato principalmente la querelle che lo ha visto protagonista insieme a Giuseppe Conte.

Questo è ciò che ha detto in tema di possibile abbandono del Governo da parte dei 5 Stelle:

"Sono ancora ottimista. Il governo non rischia perché l'interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il Governo è stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. Il Governo non si fa senza i 5 Stelle, questa è la mia opinione"."I 5 Stelle danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato ad uscire dal governo e a dare l'appoggio estero quindi mi baso su questo"."Il governo è nato con i 5 Stelle e non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta troppo il contributo dei 5 Stelle per accontentarsi di un appoggio esterno"."Non sono disposto a guidare un governo con un'altra maggioranza".



E sulla vicenda di aver chiesto a Grillo di delegittimare Conte, queste le parole di Draghi:

"Non ho sentito Grillo, mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 Stelle, io non entro nelle questioni dei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro. Dicono che ci sono riscontri oggettivi, vediamoli, li aspetto...

Da sottolineare che Draghi non ha però precisato perché da parte sua non c'è stata smentita della notizia, nel momento in cui questa è stata diffusa. Lui stesso nel pomeriggio parlando alla stampa non l'ha smentita, mentre la smentita è arrivata da "fonti" di Palazzo Chigi solo intorno alle 20. Oggi gli è stato chiesto conto di questo ritardo, ma lui non ha risposto o si è dimenticato di farlo.