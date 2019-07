Nakpack fra le start-up del sud Italia più finanziate del 2019

Nakpack, start-up leader nella commercializzazione di imballaggi green, con sede a Francavilla al mare, in Abruzzo, è da oggi una delle start-up innovative del centro e sud Italia che hanno raccolto più investimenti. Tutto ciò, alla luce dell’investimento da parte di Straccia Packaging srl, che ha rilevato il 23% di Nakuru srl, società che controlla il brand Nakpack. L’ammontare dell’investimento è in linea con la valutazione dell’azienda, che attualmente è milionaria. Questo primo round di investimenti avvalora ancor di più il crowdfunding di Nakpack, che verrà lanciato a Settembre su crowdfundme, con l’obbiettivo di raccogliere 600.000 euro.



«L’ingresso di Straccia Packaging in Nakpack apre a nuovi scenari, come lo sviluppo di nuove linee di prodotto e l’apertura di nuovi mercati. Abbiamo una visione comune in tal senso e siamo molto contenti di aver chiuso questa importante operazione strategica, sicuramente vantaggiosa per entrambi» ci dice Angelo Bandinu, CEO di Nakpack.



Alla luce del founding la società punta quindi allo sviluppo commerciale in Europa e negli Stati Uniti. A questo si aggiunge che il mondo del packaging è tra i favoriti per fare da traino alla crescita economica del settore dell’ecommerce. Questa situazione favorevole ha portato Nakpack a prevedere un aumento del fatturato fino a 7 milioni di euro in tre anni.

«Per Straccia Packaging si tratta di un vero e proprio esempio di open innovation, visto che le competenze nel R&D di Nakpack rappresentano un’eccellenza sul mercato. Tutto ciò, unito alla forza della struttura produttiva di Straccia Packaging, ci permetterà di scalare insieme il mercato europeo, generando importanti sinergie nel campo della ricerca e sviluppo, oltre che efficienze dal punto di vista della vendita e dei costi» ha affermato Pietro Straccia, CEO di Straccia Packaging Srl.

Maggiori informazioni su Nakpack:

Fondata nel 2016, ad oggi Nakpack gestisce oltre il 60% del mercato degli imballaggi per bottiglie di vino in Italia. Fra i clienti di Nakpack ci sono Tannico, Winelivery e Vivino, tre fra le più grandi realtà attive online nella vendita e nella consegna di bottiglie di vino. Oltre a questo, la società è leader nell’imballaggio green, tanto da far risparmiare all’ambiente, grazie ai propri prodotti, più di 114 milioni di grammi di CO2 ogni anno.