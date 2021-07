Esce su I Am House Music Plant Group, la label di Georgie Porgie, storico dj and producer di fama internazionale tra i creatori della house music Made in Chicago, il nuovo singolo di Stefano Pain & Francesco Pittaluga. Si chiama "Good Times", che vuol dire bei momenti o qualcosa del genere, ed è proprio il pezzo perfetto, con le sue sonorità funky house decisamente happy, per il periodo non facile che stiamo vivendo. La traccia, in esclusiva su Traxsource, ha raggiunto il primo posto nella chart Pre-Order, mentre da fine luglio il brano è disponibile su Spotify, iTunes e dintorni.

Stefano Pain e Francesco Pittaluga sono amici da una vita e insieme hanno creato un brano davvero magico, pieno di energia, ritmo e melodia, perfetto per i club in giro per il mondo, ma anche per l'ascolto in streaming o alla radio.



Stefano Pain & Francesco Pittaluga - "Good Times"

https://open.spotify.com/album/74KFYz3zVIUkZlyclkFmPG?si=CrtPRxGTQ-GUlfg3NlEkUQ&dl_branch=1

Ma chi è Stefano Pain?

DJ / Producer / Remixer, Stefano Pain è nato in Italia dove la passione lo ha portato nel mondo della vita notturna all'età di 15 anni. Ha iniziato a lavorare nei migliori club del bel paese, alimentato dall'amore per la musica e una forte determinazione. Il suo stile ha una forte tendenza verso l'house / electro / progressive in cui melodie e ritmi si fondono insieme... La qualità delle sue produzioni è conosciuta in tutto il mondo. "Quake", una sua produzione, è stata pubblicata da Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per Dj Mag ed è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar, e Richard E. Grant. E non è tutto: "RAM TAM TAM (Pilot 6 - Armada) è stato scelto dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario Leave The World Behind. Tra i tanti brani che Pain ha prodotto citiamo almeno: BACK (Cr2 Records) ha raggiunto la cima della classifica Beatport House; BRING THAT NOIZE è stato pubblicato su Mix Mash, etichetta di Laidback Luke: SOMEWHEe molti altri... I suoi brani sono stati presentati su BBC Radio1 Essential Mix, DMC US House Chart e Cool Cut Chart, Beatport Chart e playlist da migliori djs di musica dance come: Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Avicii, Axwell, Sebastian Ingrosso, Alesso, Pete Tong, Paul Oakenfold, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Nicky Romero, Harwdell, Dyro, Dannic, W & W, Bingo Players, Eddie Thoneik, Chuckie, Deniz Koyu, Roger Sanchez, Thomas Gold, Dannic, Daddy's Groove, Promise Land, Alex Gaudino, Robbie Rivera, Dimitri Vegas & Like Mike, Swanky Tunes, Firebeatz, Nari & Milani, Antoine Clamaran, Olav Basoski e molti altri. Si è esibito in tutta Italia, Usa, Spagna, Siberia, Ucraina, Grecia, Croazia, Georgia, Giappone, Germania, Svezia, Russia e Svizzera sia come resident che come special Guest.