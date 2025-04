È disponibile gratuitamente il nuovo libro di Emanuel Celano, professionista con oltre 14 anni di esperienza nella sicurezza informatica e nella psicologia del trauma digitale subito a seguito di un ricatto sessuale.

Il titolo è chiaro e diretto: "Ferma il Ricatto Sessuale Online", una guida essenziale per chi si trova vittima di sextortion e non sa da dove iniziare per difendersi.

Il ricatto sessuale online è una delle forme più subdole e crudeli di violenza psicologica. Agisce nell’ombra, sfrutta la vergogna e isola la vittima, lasciandola paralizzata dalla paura.

Questo libro nasce proprio per spezzare quel silenzio, offrendo un percorso di consapevolezza, strumenti concreti e un supporto autentico.

Il Dott. Emanuel Celano, fondatore del sito https://ricattosessuale.it, unisce nella sua formazione la Laurea Magistrale in Psicologia con lode e un’esperienza diretta sul campo nella cyber security dal 2001, elemento che rende unica questa pubblicazione nel panorama italiano. Non si tratta solo di una guida tecnica, ma di un testo umano, empatico e risolutivo, pensato per chi è ferito e vuole tornare a respirare.

Il libro:

Analizza le strategie dei ricattatori e le fasi del ricatto

Insegna cosa fare e cosa evitare nei primi momenti

Spiega come raccogliere prove e a chi rivolgersi

Propone il protocollo risolutivo offerto dal sito www.RicattoSessuale.it

Offre un approccio psicologico per gestire ansia e vergogna

Scaricabile gratuitamente in PDF, oppure leggibile direttamente online, è disponibile anche in formato Kindle su Amazon, per renderlo accessibile a chiunque, ovunque.



📖 Leggi o scarica subito:

🔹 PDF gratuito: https://emanuelcelano.it/libri/ferma-il-ricatto-sessuale-online/

🔹 Edizione Amazon Kindle: disponibile nello stesso link



Il libro fa parte della collana “Informastica: l’informatica che si mastica”, una serie di pubblicazioni pensate per avvicinare le persone ai temi della sicurezza digitale con un linguaggio accessibile e competente.

Un testo utile non solo per le vittime, ma anche per genitori, insegnanti, educatori e professionisti che vogliono imparare a riconoscere i segnali, prevenire le situazioni di pericolo e offrire un aiuto reale a chi si trova in difficoltà.

"Anche nel buio più fitto, una luce esiste sempre. E quella luce può essere il primo passo per uscire dal ricatto e riprenderti la tua vita."

—

Per contatti, interviste e segnalazioni:

🔗 https://ricattosessuale.it/