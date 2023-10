Per la categoria Miglior sonoro ai prossimi Oscar il team di Oppenheimer è considerato il favorito tra i possibili nominati, inseguito da un altro film destinato a fare il pieno di nominations come Killers the Flower Moon di Martin Scorsese.

In questo modo si ripresenta la stessa sfida che molto probabilmente vedremo per il Miglior montaggio, considerando la forte correlazione tra i due premi che ha portato dal 2014 al 2022, 9 film a vincere per entrambe le categorie anche se fino al 2020 c’era ancora la suddivisione tra Best Sound Editing e Best Sound Mixing.

Tra gli altri potenziali candidati per la categoria Miglior sonoro spiccano: Maestro, il musical Il colore viola, l’epopea di fantascienza The Creator e Spider-Man: Across the Spider-Verse che potrebbe diventare il 7° film d’animazione dagli anni 90' in poi ad ottenere la nomination all'Oscar nella categoria Best Sound.