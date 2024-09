La Bolivia punta agli Oscar 2025 con Own Hand di Gory Patiño, un dramma sociale che affronta le conseguenze della giustizia fai da te.

TRAMA: In una città boliviana dilaniata dalla violenza, un procuratore, un padre e suo figlio si ritrovano in prima linea contro una folla inferocita, in una lotta per la sopravvivenza e per affermare il valore della giustizia.



Il regista Juan Carlos Valdivia detiene il record di presentazioni per la Bolivia con 3 film. Jonás y la ballena rosada (1996), American Visa (2007), Zona Sur (2010).