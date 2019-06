Domenica appuntamento ad Assen per la MotoGP con il Gran Premio d'Olanda 2019

Domenica doppio appuntamento con i motori. Mentre la Formula 1 sarà impegnata in Austria, i protagonisti della MotoGP si sfideranno sul TT di Assen, l'università delle due ruote, teatro nella scorsa edizione di una gara a dir poco sensazionale.

Dopo la sfortunata gara di Montmeló, Rossi, Viñales e Dovizioso, seppur rimasti a zero punti, in Olanda proveranno a prendersi la rivincita su Marc Marquez su un circuito particolarissimo dove alle moto è richiesta soprattutto guidabilità, e pertanto le Ducati, almeno in teoria, non sembrano essere favorite.





Questi gli appuntamenti pista per la MotoGP



Venerdì 28 giugno

09:55 - 10:40 - FP1 MotoGP

14:10 - 14:55 - FP2 MotoGP



Sabato 29 giugno

09:55 - 10:40 - FP3 MotoGP

13-30 - 14:00 – FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 – Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 – Q2 MotoGP



Domenica 30 giugno

09:40 - 10:00 – Warm Up MotoGP

14:00 – Gara MotoGP