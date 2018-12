15 dicembre Cuartero & Hector Couto fanno ballare il Bolgia di Bergamo

Sul palco del Bolgia sabato 15 dicembre 2018 tornano Cuartero & Hector Couto. E' un altro grande evento per il top club bergamasco, che dopo il dj set dell'italiano Joseph Capriati ospita due artisti simbolo dell'universo elettronico. Sono tra i più richiesti nei club e spesso sono presenti nei line up dei festival che contano in giro per il mondo. Ad esempio entrambi si esibiscono all'Amnesia di Ibiza.

Cuartero spazia tra minimal e tech house e pubblica la sua musica su label di riferimento come Desolat, Hot Creations e Moon Harbour. Tra le sue tracce più recenti c'è "Attention", appena uscita su Desolat Music Group ed inclusa da Loco Dice in "Seran Benedicios", una compilation di 11 brani perfetta per capire qual è il sound che fa ballare i top club elettronici del pianeta.

Hector Couto invece mescola old school house e Chicago techno e tra le altre collabora con label come Roush, la già citata Hot Creations e Get Physical. La sua "That Thing", appena uscita è un viaggio nel ritmo che mette energia, anzi dà scampo e cita pure James Brown, un personaggio unico per tutti coloro che fanno ballare il mondo.

Alla voce, sul palco del Bolgia di Bergamo sabato 15 dicembre c'è anche Manuel Shock, da sempre voce e icona del Bolgia. L'evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.

Evento Facebook con tutti i dettagli (prezzi, orari, etc)

https://www.facebook.com/events/258251104847306/