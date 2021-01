Guida ai migliori siti e blog del mondo della tecnologia

Oggigiorno di informazioni e news sul mondo dell’informatica o relativi al mondo della tecnologia se ne trovano davvero tante e ovunque. Gli utenti della rete che sono sempre alla ricerca della novità in questo settore, si affidano ai siti o blog a tema che oramai consultano da molto tempo e quindi di cui ormai si fidano.

Insomma oramai risultano come una bussola per loro in questo mondo ostico così da orientarsi nella navigazione e districarsici. Ecco perché vogliamo proporre un elenco di 5 migliori siti o blog di tecnologia italiani…e anche qualcuno in più perché effettivamente 5 non bastano.

Essere sempre in linea ed aggiornati sulle notizie del mondo della tecnologia o del mondo dell’informatica è molto difficile poiché in questo settore vi è una costante e veloce evoluzione. Quindi ecco perché per rimanere al passo con i tempi ci si rivolge sui soliti siti che per noi propongono news sempre in linea con quanto succede in questo particolare mondo e nel web. La lista di seguito è quella dei principali siti che ogni giorno (e magari anche più volte ogni giorno) sono tra i principali e più letti dove sapere delle ultime tendenze e delle ultime news del settore della tecnologia.

I cinque migliori siti italiani che parlano di tecnologia

1. Punto-Informatico nato nel 1996 è per tantissimi il più autorevole sito/blog di informazione di settore disponibile online.

2. Wired.it è invece la versione italiana del proprio magazine ma disponibile in rete dove trovare, news, attualità più letto nel mondo.

3. HDBlog è il sito italiano punto di riferimento per recensioni e i video sui vari device mobili.

4. Tek-Blog.com è il giovanissimo blog di tecnologia, nato da poco ma in continua ascesa, dove trovare le ultime news di questo mondo.

5. HwUpgrade è tra i primi e più conosciuti portali italiani di news hardware e di computer.

Ma si presume che cinque siti o blog non riescono da soli a colmare e soddisfare la richiesta di continue informazioni sul mondo tecnologico dell’utenza online; ecco quindi tre blog che ci forniscono informazioni ma anche curiosità sulle tantissime bufale del settore e del mondo dei device Apple e Android.

Il Disinformatico è il noto sito di un giornalista del settore sempre alla ricerca di bufale del settore.

MelaBlog è il blog con tutte le migliori e ultime news dal mondo dei melafonini.

Androidiani è la community italiana più estesa a disposizione nella rete per gli utenti Android.



Ma le novità di questo specifico settore, si sa, provengono arrivano quasi totalmente dagli States e per chi sa masticare un po’ di lingua si consiglia di dare una letta anche a questi siti e blog d’oltreoceano di seguito elencati, per sapere cosa accade nella famosa Silicon Valley e sapere quindi in anticipo tutte le ultime novità che saranno disponibili a breve nel nostro territorio.

Wired è la versione americana del sito di informazioni sulla tecnologia tra i più conosciuti e importanti.

TomsHardware è il blog specializzato sulle ultime news e informazioni del mondo dell’hardware e dell’informatica.

ZDNet è il sito/blog per le News e le curiosità delle maggiori tendenze del settore informatico.

Geek il sito per i trucchi e per tutti i gadjet della cultura geek negli Statesìi Uniti.



Le liste qui sopra, come anticipato anche in questo articolo, non riusciranno di certo a soddisfare tutta la fame di info e i gusti degli utenti del web ed ecco perché non sarà definitiva! L’esigenza di maggiori approfondimenti del settore variano e con queste anche la lista dei siti dove poter reperire tutte le informazioni. Ecco quindi perché le liste nei righi qui sopra saranno costantemente in aggiornamento. Mi raccomando, Stay tuned…