La Russia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti per consultazioni, ha dichiarato mercoledì il ministero degli Esteri senza citare però un motivo specifico.

Anatoly Antonov è stato richiamato a Mosca a seguito di numerosi e crescenti tensioni con l'amministrazione Biden, iniziate con l'arresto del leader dell'opposizione Alexei Navalny, che hanno raggiunto il culmine nelle scorse ore sulla scia di un rapporto declassificato dell'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti che ha rivelato il coinvolgimento del presidente Vladimir Putin nell'aver autorizzato operazioni per influenzare le elezioni presidenziali del 2020 per aiutare Donald Trump.

In un'intervista televisiva andata in onda mercoledì su ABC, da parte di George Stephanopoulos a Biden è stato chiesto se riteneva che Putin fosse un assassino e lui ha risposto "I do", lo credo, facendo anche ritenere che sarebbero arrivate nuove sanzioni contro Mosca in relazione a quanto comunicato dall'Intelligence Usa.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova non ha citato ragioni specifiche per il ritorno di Antonov, ma ha affermato che "la cosa principale è capire se si possono trovare modi per migliorare le relazioni russo-americane indubbiamente in una condizione difficile, spinte in un vicolo vicolo cieco da Washington negli ultimi anni. Siamo interessati a prevenire la loro definitiva rottura, se gli americani capiranno i rischi che questo potrebbe comportare".