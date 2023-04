In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi che porterà agli Oscar 2024 emergono le prime aspettative della critica americana verso una serie di titoli che dovrebbero fare breccia nel cuore degli Academy che assegnano annualmente le ambite statuette. 40 potenziali protagonisti della prossima Awards Season considerati tra le pellicole più attese della prossima stagione.

Sulla carta è Netflix quest’anno ad avere molte frecce nel suo arco (Maestro, Rustin, The Killer, Nyad, Shirley, La meravigliosa storia di Henry Sugar, Leave the World Behind) seguono Apple TV+ (Blitz, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Tetris, Flora and Son) e A24 (Beau Is Afraid, Past Lives, The Iron Claw, Priscilla). Senza dimenticare le speranze di Focus Features (Asteroid City, The Holdovers), Warnes Bros. (Barbie, Dune: Part Two, Il colore viola), Searchlight Pictures (Poor Things, Next Goal Wins, AND) e Amazon Studios (Saltburn, Air, Fair Play, Cassandro), oltre agli attesissimi Oppenheimer di Cristopher Nolan, Ferrari di Michael Mann, May/December di Todd Haynes e tantissimi altri.