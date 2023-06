Tra gli ospiti dei resort Domina sparsi in giro per il mondo, spesso si fanno notare personaggi tv. Succede perché chiunque si rilassa facendosi coccolare al sole dallo staff di Domina, vip compresi. Il mare di Sharm, al Domina Coral Bay, è un vero paradiso, a sole 4 ore di volo dall'Italia, è semplicemente unico. Quello di Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo), regala altrettante emozioni, così come i piatti dei ristoranti della struttura, compreso l'esclusivo The Beach Luxury Club e le escursioni nell'interno.

Proprio a Domina Zagarella sono presto Francesca Tocca e Raimondo Todaro, celeberrimi professori di danza di Amici, veri amici di Domina. Con loro sono in arrivo anche altri due volti noti: Nunzio Stancapiano, allievo della scuola di Amici '21 e la sua fidanzata Cosmary Fasanelli, anche lei allieva della scuola di Amici ed oggi Velina del celeberrimo show Striscia la notizia.

Non c'è niente di programmato, ma chissà che qualcuno di loro non decida di regalare agli ospiti di Domina una performance estemporanea. Nel grande teatro e sul palco di The Beach Luxury Club ognuno di questi quattro ballerini sarebbe senz'altro protagonista, ma tutti sarebbero affiancati dai tanti professionisti del corpo di ballo di Domina, pieno di talenti internazionali.

Senz'altro, negli spazi del resort, Francesca Tocca, Raimondo Todaro, Nunzio Stancapiano e Cosmary Fasaelli si concederanno per qualche selfie insieme agli altri ospiti di Domina. Quando si è in vacanza presso una struttura Domina i ritmi rallentano e il relax aumenta a dismisura.



Cos'è Domina

https://www.domina.it/

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali.